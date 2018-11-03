Константинопольского архиепископа назвали плохим богословом

Архиепископ Климент, занимающий пост председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ), назвал константинопольского архиепископа Тельмисского Иова плохим богословом, не знающим Евангелия.

Владыка Иов не знаком с реалиями украинской церковной жизни и плохо учился в богословской школе, заявил Климент.

Резкая реакция Украинской православной церкви последовала в ответ, на слова архиепископа Иова о ликвидации УПЦ. Иов связал подчинение украинских архиереев Константинополю с запуском процесса предоставления автокефалии украинским православным. Причем автокефалию получит только "объединенная" украинская церковь. Каноническая УПЦ отказалась от участия в "объединительном соборе".

Ранее Синод Русской Православной Церкви отказал Константинополю в праве называться координирующим центром православия и заявил, что считает константинопольские церковные власти раскольниками.