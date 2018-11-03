Карты минных полей: на помощь ВСУ пришли литовские инструкторы

В расположение украинской армии в районе населенного пункта Крымское прибыли литовские военные. Задача – инструктаж военнослужащих и составление карт минных полей на Украине, сообщил представитель народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Как объяснил Марочко, в последнее время участились случаи ранений и гибели силовиков из-за подрыва на собственных минах.

Исполняющий обязанности начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщал о том, что около 50 наемников из Латвии и Грузии разместили в населенных пунктах Катериновка и Счастье, передает ТАСС.