14-летнему приятелю архангельского взрывника продлили срок задержания

Пресненский суд столицы продлил на 72 часа до 6 ноября срок задержания 14-летнего московского школьника, в квартире у которого нашли самодельное взрывное устройство. Таким образом, рассмотрение вопроса о его аресте отложено, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Заседание суда было закрытым, так как подозреваемый является несовершеннолетним. В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение материалов состоится в ближайшее время, добавил Черников.

Школьник, задержанный накануне и ставший фигурантом уголовного дела, по предварительной версии общался с так называемым архангельским подрывником. Утром 31 октября 17-летний студент Архангельского политехнического техникума взорвал самодельное взрывное устройство на входе в здание Управления ФСБ по Архангельской области. При взрыве юноша погиб, а три сотрудника ФСБ были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Столичный школьник задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был найден при обыске в его квартире на улице Свободы.