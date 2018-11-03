На Украине объяснили "странную любовь" к России

Сценарист и публицист Андрей Кокотюха в статье для издания "Новое время" объяснил доброжелательное отношение миллионов украинцев к России ее культурным влиянием. Поводом для публикации стал опрос киевских социологов, который показал рост положительно настроенных к России респондентов с 45 до 48 процентов.

Кокотюха указывает, что, согласно данным Киевского международным институтом социологии, не менее десяти миллионов взрослых и детей на Украине испытывают "странную любовь" к России. По мнению автора, российская культура влияет на эмоции украинцев произведениями Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и советскими фильмами.

"Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов. Альтернативы сказкам Пушкина сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор", — заявил Кокотюха.

Украинские власти проводит политику выдавливания русского языка из культурной и общественной жизни, пишет РИА Новости. Так, в Житомирской и Львовской областях запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта".