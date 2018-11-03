Росгвардейцы вынесли из горящего дома беспомощную женщину

В Саратове росгвардейцы спасли обезноженную пожилую женщину, вынеся ее из огня.

Старшина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий Васильев увидели, как горит ветхий двухэтажный дом на улице Шевченко.

Мужчины вызвали пожарных и медиков, после чего вошли в дом. Недалеко от источника огня находилась женщина, неспособная передвигаться самостоятельно. Ее вынесли из помещения на руках.

После чего прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, передает РИА Новости.