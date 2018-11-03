Минобороны РФ прокомментировало полет Ту-142 над Норвежским морем

Два противолодочных самолета Ту-142 за прошедшие сутки выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря.

"Продолжительность полета составила более 12 часов", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, уточняется в сообщении. После выполнения полета экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме в Вологодской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для "идентификации неопознанной цели" над Норвежским и Северным морями. Позднее в воздух по тревоге были подняты и два истребителя дежурных сил французских ВВС. Уточнялось, что причина вылетов — российский самолет Ту-142МК "Александр Можайский", пролетевший над флагманским кораблем ВМС США во время учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец-2018").