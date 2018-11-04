Актриса Татьяна Васильева госпитализирована после поездки в метро

Российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с травмой головы.

По словам Васильевой, в субботу, 3 ноября, ей защемило голову дверями вагона в московском метрополитене.

Актриса рассказала, что ЧП произошло утром при большом скоплении людей. Машинист поезда не предупредил пассажиров о том, что двери закрываются. Васильева оказалась в числе тех, кто просто не успел зайти в вагон.

Как отметила артистка, удар дверей пришелся на голову и оказался очень болезненным. Несмотря на травму, Васильева сначала отыграла два спектакля и лишь потом обратилась за медицинской помощью.

Татьяна Васильева — актриса кино и театра, напоминает газета "Известия". С 2015 года она служит в столичном театре "Миллениум". Ранее работала в Театре имени Маяковского, Театре сатиры и "Школе современной пьесы".

Известна по ролям в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", "Всё могут короли" и многих других.