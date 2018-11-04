Нисикори сыграет на Итоговом турнире ATP вместо дель Потро

Японец Кей Нисикори примет участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который пройдет в Лондоне. 11-я ракетка мира выступит на турнире вместо аргентинца Хуана Мартина дело Потро.

Дело Потро был вынужден отказаться от выступлений в столице Англии из-за повреждения колена правой ноги, которое он получил в октябре на шанхайском Masters. По регламенту Итогового турнира в случае травмы одного спортсмена его заменяет игрок, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что в Итоговом турнире принимают участие теннисисты, занимающие первые десять строчек рейтинга ATP. Соревнование состоится с 11-го по 18-е ноября, в то время как жеребьевка турнира запланирована на 5-е ноября.