В России отмечают День народного единства. В календаре праздник появился тринадцать лет назад в память об одном из самых драматичных эпизодов в истории страны — о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По случаю праздника в разных регионах страны пройдут фестивали, концерты, флешмобы и спортивные мероприятия.

Праздничный марафон уже начался во Владивостоке, сообщает "Россия 24". Сотни жителей Приморья решили поучаствовать в благотворительном забеге "Команда добра". На старт вышел и временно исполняющий обязанности главы края Олег Кожемяко. В спортивной программе — морской заплыв на сто метров.