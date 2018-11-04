Пропавший в Волгоградской области глухонемой мальчик найден мертвым

Четырехлетний глухонемой ребенок, пропавший накануне днем в городе Михайловка Волгоградской области, найден мертвым. Тело ребенка было обнаружено в ходе повторного осмотра дома, где он жил.

Тело ребенка нашли в выгребной яме уличного туалета, рассказала "Интерфаксу" представитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ Наталия Куницкая. Повторный осмотр территории домовладения вели следователь регионального управления СКР и следователь-криминалист. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Глухонемой мальчик потерялся во время прогулки днем 3 ноября. К его поискам были привлечены порядка 200 человек, в том числе сводный отряд полицейских, сотрудники патрульно-постовой службы и кинологи с собаками.