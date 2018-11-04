Российские пловцы завоевали еще два золота на этапе Кубка мира в Пекине

В Пекине завершился очередной этап Кубка мира по плаванию. В заключительный соревновательный день российские пловцы завоевали еще четыре медали, две из которых высшей пробы.

В заплыве на 50 м баттерфляем золотую награду завоевал Владимир Морозов. Еще одну победу российской команде принес Кирилл Пригода, который занял первое место на дистанции 200 м брассом. В этом же заплыве серебро в активе Антона Чупкова. Лидер нашей сборной Юлия Ефимова взяла серебро на дистанции 50 м брассом.

Всего на этапе Кубка мира в Пекине российские спортсмены завоевали девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.