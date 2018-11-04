Американские военные объявили журналистов ВГТРК протестующими
Япония остается фактически оккупированной американскими войсками территорией. Из всех стран Азии именно в Японии наибольшее число военных баз США. Сконцентрированы они, прежде всего, на острове Окинава. Там — десятки тысяч американских солдат, репутация которых в глазах местного населения сильно подмочена дебошами и даже преступлениями.
С 1972 года, например, американские защитники совершили на острове 129 изнасилований — в среднем по три в год. Понятно, что островитян с Окинавы такой порядок вещей не очень устраивает, но центральное правительство в Токио бессильно что-либо сделать.
Новая напасть — переезд крупнейшей на Окинаве базы – "Футэмма" — с одной части острова на другую. Для этого 157 гектаров прибрежной полосы нужно залить бетоном, уничтожив там все живое. И все это под носом у наших Южных Курил.
Местечко Хэноко на японском острове Окинава. К забору американской базы "Кэмп Шваб" люди пришли сразу, как только в Токио объявили: решение превратить огромный кусок моря с коралловым рифом в аэродром для военной авиации США официально вновь вступает в силу.
Сооружение нового военного объекта может начаться в любой момент, поэтому жители Окинавы не снимают дежурство перед базой, чтобы при случае заблокировать ворота живым щитом.
Недавно Токио и Вашингтон потерпели на Окинаве политическое поражение. На внеочередных выборах губернатора префектуры вопреки ожиданиям победу одержал непримиримый противник расширения военного присутствия США. Дэнни Тамаки — сын японской официантки и американского военного, бросившего семью еще до его рождения. ВГТРК — первая иностранная телекомпания, которой он дал эксклюзивное интервью после избрания.
"Объект в Хэноко – это, по сути, новая военная база США, которая станет еще одним бременем для Окинавы. То, что я выступал категорически против этого, в итоге позволило мне одержать победу на губернаторских выборах. И я заявляю, что никак не могу поддержать действия, предпринимаемые в настоящее время японским правительством", — сказал Тамаки.
Несмотря на яростное сопротивление жителей, Вашингтон руками Токио со скрипом, но продавливает этот план. Приблизиться к нему месту будущей стройки с берега невозможно. Кругом — заборы с колючей проволокой. Пробираемся по скалистым рифам, расположенным в нескольких сотнях метров от побережья — благо, Окинава — тропический остров, вода здесь теплая круглый год.
За истекшие два года морской пейзаж в районе базы "Кэмп Шваб" изменился. Если раньше территория будущего вертолетодрома была ограждена пластиковыми буями, то теперь здесь бетонные заграждения. Попробуем подплыть к ним поближе, чтобы посмотреть, что там происходит.
Даже когда плывешь, то и дело слышен гул авиации — тренировочные полеты американцы проводят здесь ежедневно. Вода прозрачная, хорошо просматривается на несколько метров.
Железобетонная стена уходит метров на 500 в глубь моря. Это западная сторона. Блоки стоят в два ряда, а между ними навалены острые булыжники.
Территория предполагаемого объекта Пентагона. Насыпные работы еще не начались, но, в принципе, все готово. Здесь планируется построить аэродром для военных вертолетов. Рядом будет причал. Когда начнется само сооружение, сказать сложно. Но что-то подсказывает, что американцы так просто не остановятся.
В это время на берегу показались две фигуры в черной форме помощников военной полиции. Встреча с ними в наши планы не входила. Посторонним на территорию американской базы, разумеется, нельзя. Но прибрежная зона — по крайней мере, формально — пока принадлежит Японии. Поэтому с точки зрения японского законодательства с нашей стороны ничего нарушено не было.
После войны Окинава оставалась под американской оккупацией до 1972 года. 70% всех объектов Пентагона в Японии — а это 180 квадратных километров (больше, чем весь Вашингтон) — сосредоточены на этом острове, который занимает без малого полпроцента всей территории Японии. Наращивать присутствие на Окинаве США продолжали и после войны.
"На тот момент действие японских законов и Конституции не распространялось на территорию Окинавы. Это были самовольные действия США. Иными словами, они не просто тогда захватили нашу собственность — землю и здания — они сделали это уже после окончания войны. И тот факт, что американцы просто отобрали тогда у окинавцев землю и дома, у жителей острова до сих вызывает оправданный гнев", — подчеркнул Дэнни Тамаки.
Американская база "Футэмма" считается самым опасным военным объектом в мире. Она находится в центре города Гинован. Вокруг — сплошь жилые кварталы. На аэродроме — примерно два десятка военных конвертопланов "Оспрей". С 2012 года, когда их перебросили сюда, с ними связаны около 20 аварийных ситуаций, включая катастрофы и падения тяжелых предметов. Погибли в общей сложности 6 человек.
Американцы сами не против закрыть эту базу, но речь не о выводе войск, а о переброски их на новое место. Для этого и был разработан проект строительства аэродрома в Хэноко.
"Из всех проблем, которые исходят от присутствия американских баз, самая серьезная — это аварийные ситуации во время полетов военной авиации. С 1972-го по 2017 годы таких случаев, включая падения самолетов и вертолетов, было 738. Число различных преступлений, совершенных военнослужащими и прочими сотрудниками американских военных объектов, — 5967. Убийств, грабежей и изнасилований и других тяжких преступлений – 580", — рассказал Дэнни Тамаки.
"Японское правительство вообще не слышит жителей Окинавы, оно полностью игнорирует мнение людей и пытается силой продавить строительство этой базы. Нам, конечно, очень сложно. Но сдаваться нельзя. Мы уже 20 лет держимся. Если мы будет продолжать в том же духе — блокировать вход и протестовать — то правительство ничего не сможет сделать", — уверен один из участников акции протеста.
Уже на следующий день, когда мы вновь приехали снимать пикет перед воротами базы в Хэноко, среди людей в форме началась нездоровая активность. Завидев нас, сотрудник военной полиции спешно вызывает американского офицера и показывает ему какие-то бумаги. При увеличении узнаем на снимке нашего оператора Алексея Пичко, на втором листе – очевидно, я. Листы озаглавлены: "Протестная активность перед базой "Кэмп Шваб". Что тут скажешь?.. Американские военные записали съемочную группу российского телевидения в число участников протестного движения.
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