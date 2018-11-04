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4 ноября 201820:45 Денис Давыдов

День народного единства отметили не только в России

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник установлен в память о событиях 1612 года. Смутное время. Кремль в Москве захвачен польско-литовским войском. Царя нет. Верховный орган власти — Земский Собор в Ярославле — весной и еще в начале лета ведет переговоры с послами из Новгорода об избрании царем шведского принца Карла-Филиппа. Другая кандидатура на царствование — брат императора Фердинанда Второго. Об этом — переговоры с австрийцами. В Москве — голод и людоедство.

Тем временем князь Пожарский и простолюдин Минин без чьего-либо приказа, просто по собственной инициативе собирают народное ополчение и от Нижнего Новгорода через Ярославль двигаются в Москву. Добровольческое войско из разных сословий и разных национальностей безо всякого верховного главнокомандования в лице монарха во имя любви к общей родной земле вышибает из Кремля иностранных захватчиков. Уже на следующий год царем избирают первого Романова — Михаила — и Смутное время на Руси таким образом завершается.

После 1612 года наш народ еще не раз объединялся ради защиты Отечества. Но и сейчас, в мирное время, Россия нуждается в общем порыве — ради созидания и во имя будущих поколений. А в благодарность пращурам мы и отмечаем сегодня праздник.

Цветы — к памятнику тем, кто в далеком 1612 году смог поднять народ и защитить страну, растаскиваемую на куски интервентами. Освободительное движение возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Сегодня их подвиг вспоминают в самом сердце страны, в Кремле, откуда ополчение 400 с лишним лет назад и изгнало самозваных поляков.

"Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более четырех веков, но не меркнет величие подвига, на который подняла тогда народ любовь к Отчеству и объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздорам, предательству, изгнали из Москвы интервентов, восстановили прочную власть и не позволили захватчикам разрушить, ослабить свое государство и единство российской нации. Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма -важнейшая часть нашей национальной культуры, стержень нашей генетической памяти", — заявил президент Владимир Путин.

День народного единства — праздник один на всех. Большая страна его отмечала гуляниями, танцами или, например, зарядкой во Владивостоке. Единение душ и народов. В многонациональной стране иначе быть не может. Сотни этносов живут дружно и посвящают песни России.

Словно подчеркивая, что День народного единства — общий праздник для всех, кому дорога страна, в Кремль на торжества приглашают не только наших соотечественников, но и иностранцев. Президент вручает награды тем, кто родился, живет за границей, но с Россией — душой.

Из рук главы государства медаль Пушкина за сближение культур наций, получает бард из Чехии. Яромир Ногавица на родине собирает стадионы. Он часто поет на русском, ведь так любит русских поэтов, вот и на церемонии в Кремле он не смог отказать себе в удовольствии.

Милош Бикович — сербский актер, любимый и российским зрителем, тоже удостоен медали Пушкина. Он говорит, что русский мир не ограничивается границами России. "Это праздник всех нас, которые с вами смотрят в одном направлении. И какая радость для русских и сербов, у нас у обоих народов две родины", — признался Бикович.

Сара Свидлер из Калифорнии получила орден Дружбы. Но для нее гораздо больший символ дружбы между США и Россией — крепость Форт-Росс, общество по сохранению которой она возглавляет. Укрепление, появившееся в начале XIX века, служило торговым пунктом для российско-американской кампании. Сегодня это — символ общей истории двух великих держав, уверена американка.

"Я принимаю эту награду от имени поколений русских, а также американцев, которые предпринимали все возможные усилия для того, чтобы сохранить наше общее наследие", — сказала Свидлер.

Среди общественников, деятелей культуры были и награжденные политики. Жорж Саадаллах Шаабан — из Ливана. В правительстве своей страны он — советник по России. "В Ливане высоко оценивают важнейший вклад России в борьбу против терроризма в целях укрепления стабильности и мира на Ближнем Востоке, и у наших соседей", — заявил Шаабан.

Не верится, но для Дебби Диган эта поездка в нашу страну — примерно 400-я. Она была в Сочи и Абакане, Санкт-Петербурге и Беслане. У нее — приемная дочь из России и фонд помощи российским сиротам. Человек с большим сердцем, для которого нет чужих детей. На родине, в Ирландии, она не так давно стала "Человеком года". Ей вручили орден Дружбы. Наградил президент страны, которая стала для нее вторым домом.

"С самого первого дня я влюбилась в Россию, в снег, в небо, в леса. Я люблю вашу страну, возможно, в предыдущей жизни я была русской, вероятно, в этом все дело. Для меня огромное удовольствие находиться в вашей стране", — отметила Диган.

Не все награжденные говорят по-русски, но это не мешает им на отлично знать историю России. Мэр испанской Малаги Франсиско Прадос в своей речи обратился к временам Екатерины Второй. "Еще в XVIII веке Екатерина Великая высоко оценила сладкое вино Малаги, которое она пила вместе с русскими сладостями. И поэтому на один год она решила отменить все пошлины на ввоз этого вина", — рассказал он.

"У каждого из нас сразу возникает образ того, к чему мы все должны стремиться: это образ сотрудничества, дружбы и взаимодействия. И если мы будем опираться именно на то, что нас объединяет, а не на текущее противоречие сегодняшнего дня, то мы, безусловно, сделаем или будем делать так, как Екатерина Великая: мы не только будем отменять взаимные пошлины и другие ограничения, но и будем активно вместе идти вперед на благо нашим народам", — заявил Владимир Путин.

По главной улице с оркестром шагают севастопольцы. Крым, воссоединившись с Россией, стал неотъемлемой частью большой страны, и для его жителей День народного единства — праздник особенно трогательный.

Под "Валенки" в День народного единства гуляли даже на улицах Нью-Йорка. Американцы были не прочь водить хороводы.

Текст: "Вести недели"

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