Север Японии сотрясли подземные толчки

В воскресенье, 4 ноября, в районе северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 386 километрах от города Саппоро, их очаг залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Как сообщалось, в начале сентября текущего года на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7, жертвами которого стали 42 человека. Мощные подземные толчки привели к отключению электроэнергии и нарушению транспортного сообщения, напоминает ТАСС.