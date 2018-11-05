Новые антииранские санкции США вступают в силу

В понедельник, 5 ноября, вступает в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана. Ранее глава американской администрации Дональд Трамп назвал их самыми жестокими за всю историю.

Новые санкции коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства. В списке — более 600 компаний и физических лиц. По словам того же Трампа, таким образом он пытается добиться нового соглашения по ядерной сделке, напоминает телеканал "Россия 24".

Еще до введения санкций они рассорили США и ЕС. Специально для строптивых европейцев президент Соединенных Штатов заявил, что санкции последуют также против Евросоюза и банковской системы Swift, если они продолжит сотрудничать с Тегераном. В Брюсселе же подчеркнули, что будут соблюдать соглашение с Ираном и в очередной раз назвали действия США незаконными.

Ну а в Исламской республике Иран заявили, что Трамп ведет психологическую войну, но ничего этим не добьется.