Боксер Мэйвезер дебютирует в ММА 31 декабря

Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер принял решение провести бой по правилам смешанных единоборств. Он состоится 31 декабря 2018 года в Токио в рамках организации Rizin. Соперником 41-летнего американца станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

Как сообщает ТАСС, на счету японца 4 поединка, которые он закончил в свою пользу. Для Мэйвезера это будет дебютным боем в ММА.

Напомним, что американец имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках по правилам бокса. В последнем из них он взял верх над ирландцем Конором Макгрегором.