Касаткина завершила сезон на 10-м месте в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию своего рейтинга. Россиянка Дарья Касаткина по итогам сезона осталась в первой десятке. Для нее этот результат стал лучшим в карьере.

В нынешнем сезоне 21-летняя россиянка выиграл Кубок Кремля в Москве. Кроме того, она дважды играла в финалах турнира. Плюс дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.

В первой тройке изменений не произошло. Румынка Симона Халеп второй год подряд завершает сезон на первом месте. Далее идут немка Ангелик Кербер и датчанка Каролин Возняцки.

Мария Шарапова – 29-я, Анастасия Павлюченкова – 42-я, Екатерина Макарова – 59-я.