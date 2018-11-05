Иран: санкции США – бесполезная попытка психологического давления

Очередные ограничительные меры Вашингтона — это лишь очередная попытка создать психологическое давление на Исламскую Республику, и экономическое давление, к которому "пристрастилась администрация президента США Дональда Трампа", бесполезно. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Бахрам Касеми, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран находится в контакте со странами, поддерживающими ядерное соглашение. Однако, по его словам, создание механизма для торговли с Евросоюзом потребует времени.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит продавать нефть, несмотря на американские санкции США.

5 ноября вступила в силу вторая часть антииранских санкций Вашингтона. Американцы утверждают, что это самые жесткие ограничения за всю историю Исламской Республики. Санкции касаются энергетической сферы, затрагивают сделки с нефтью, судоходство и транзакции с центральным банком Ирана. Кроме того, ограничения направлены и против стран, которые торгуют с Ираном.

Тем временем, на фоне введения санкций США против Ирана упали цены на нефть. Так, по данным лондонской биржи, фьючерсы на нефть снизились на 0,26 процента. Уже последовала и мировая реакция на введение ограничительных мер. Союзники Вашингтона – японцы — выразили надежду, что новый пакет санкций не отразится на их компаниях. В Токио также напомнили, что поддерживают ядерное соглашение по Ирану.

Действия Штатов раскритиковали в Пекине. В китайском МИД напомнили, что мировое сообщество должно уважать их желание на сотрудничество с Тегераном.

А Сеул обратился к Вашингтону с просьбой освободить страну от эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана.