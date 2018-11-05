Киевский суд поместил под стражу экс-председателя Апелляционного суда Крыма

Голосеевский райсуд Киева 5 ноября поместил под стражу бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Прокуроры предъявили ему обвинение в совершении государственной измены, пишет ТАСС.

Служба безопасности Украины задержала Чернобука 3 ноября. По версии следствия, экс-судья помогал крымским судам" перевести работу на законодательство России. Сам Чернобук объяснил свои действия царившим в 2014 году "правовым вакуумом".

Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента имевших право голоса.