Обиженный минчанин швырнул в женщину отрезанным пальцем после отказа в кредите. Видео

Камеры наблюдения, установленные в торговом центре на улице Кальварийская в белорусской столице, запечатлели необычный инцидент, произошедший на днях.

По данным правоохранителей, события, попавшие на видео, развивались следующим образом.

Мужчина пришел в салон сотовой связи и попытался приобрести мобильный телефон в кредит, однако получил отказ так как у него имелась задолженность перед компанией за пользование ее услугами.

Покупатель погасил долг, но женщина-консультант сообщила, что не может продать ему вожделенный гаджет в рассрочку, так как сделка не прошла одобрение в службе безопасности оператора.

Обиженный мужчина направился в супермаркет по соседству, где "отыскал кухонный нож в одном из отделов и распаковал его. Далее положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После чего взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где кинул данную конечность в лицо консультанта, которая не оформила ему телефон в кредит".

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали несостоявшегося владельца сотового телефона, пояснившего, что он совершил этот поступок из мести – по версии мужчины, консультант обманул его, так как если бы он знал о последующем отказе заранее, то не выплачивал бы долг.

Пресс-служба ГУВД Минского Горисполкома сообщает, что мститель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, был доставлен в лечебное учреждение.

Известно, что он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Милиционеры отмечают, что из мест лишения свободы мужчина вышел всего несколько месяцев назад.