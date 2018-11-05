У упавшего в море "Боинга" были проблемы со спидометром

Лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в небе над Яванским морем, имел проблемы с прибором, показывающим скорость полета. Об этом завил руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Суарджанто Тхаджоно, его выводы, основанные на данных с бортового самописца, приводит агентство Reuters.

Причем проблемы фиксировались во время последних четырех полетов. Однако эксперты по безопасности говорят, что еще рано определять точную причину аварии. Представители корпорации Boeing пока отказываются от комментариев.

29 октября Boeing 737 Max 8 (новейшая модификация) выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг (Индонезия). Через несколько минут после вылета из столичного аэропорта экипаж запросил экстренную посадку, но связь с ним оборвалась. Через 13 минут после взлета самолет упал в Яванское море и разрушился от сильного удара о поверхность воды. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

На данный момент в парках авиакомпаний находятся 219 лайнеров Boeing 737 Max 8 (новейшая модификация). Предзаказы сделаны еще на 4,56 тысячи самолетов. Катастрофа над Яванским морем — первая с самолетами такого класса.

Индонезийские власти в воскресенье продлили еще на три дня поиски жертв, также ведутся поиски второго "черного ящика". В поисках задействованы 150 водолазов, пять вертолетов, 61 корабль, некоторые из них оснащены гидролокаторами, а также подводные беспилотные аппараты.

По состоянию на понедельник в судмедэкспертизу доставлены 138 мешков с человеческими останками, уточняет агентство. Однако пока опознаны только 14 жертв. Во время спасательной операции произошла еще одна трагедия — водолаз погиб, пытаясь поднять с мутного дна "черный ящик".

Авиарынок Индонезии является одним из самых быстрорастущих в мире. С 2012 по 2017 годы в небе над этой страной зафиксировано 137 серьезных авиационных происшествий. Бюджетный авиаперевозчик Lion Air основан в 1999 году. За эти годы расследовалось по меньшей мере 15 инцидентов, связанных с безопасностью полетов в этой компании.