Одежда, диета, спорт, книги: Медведев ответил на личные вопросы

Глава правительства России Дмитрий Медведев ответил на личные вопросы интернет-пользователей во время онлайн-конференции в студии Шанхайской медиагруппы. Российский премьер находится в Китае с трехдневным визитом. Трансляцию конференции вел телеканал "Россия 24".

По словам Медведева, в выборе одежды он полагается главным образом на себя: "решения о том, какой галстук и пиджак надевать", он в основном принимает сам, хотя иногда советуется и с близкими.

Рассказал премьер о том, как поддерживает спортивную форму и что ест. Спортом, по мнению Медведева, должен заниматься практически любой человек, желающий быть успешным и востребованным. В школьные годы и в университете премьер занимался греблей и атлетикой, а сейчас старается ежедневно находить время на "что-то подобное", чтобы не терять форму.

Он, к примеру, плавает, ездит на велосипеде, играет в бадминтон, катается на горных лыжах зимой. И даже в поездках, по словам премьера, он старается с утра каким-то образом размяться, чтобы быть в форме.

Питание — вопрос индивидуальный, и каких-то жестких диет Медведев не придерживается, но старается есть полезную пищу. Например, полезна, на его взгляд, китайская еда, так как она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления.

"Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не полезно", — сказал он.

Жителям Поднебесной, интересующимся русской литературой, премьер посоветовал читать Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина и Куприна. Какое-то одно произведение, в котором раскрывалось бы все богатство русской литературы, назвать сложно, отметил он, хотя и привел в качестве возможного примера "Тихий Дон" Шолохова.

"Но, конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна. Любое из произведений до сих пор, на мой взгляд, является не просто актуальным, а представляет собой шедевр развития человеческой мысли", — сказал Медведев.

Интересна, по словам Медведева, и современная российская литература, а иногда он читает и произведения современных китайских авторов.