Фосфорный удар: жертвами западной коалиции стали сирийские дети

Снова было зафиксировано применение белого фосфора международной коалицией во главе с США на территории Сирии.

Удар был нанесен по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, район Нового рынка.

Ранее при ударе по деревне Шаафа погибло трое детей.

Коалиция регулярно наносит удары по Хаджину. Сирийские власти обратились к ООН, но в Пентагоне уверяют, что применяемые в Сирии боеприпасы соответствуют международным нормам, передает РИА Новости.