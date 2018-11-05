США обещают Ирану крах, Британия — сотрудничество

Иранским властям в условиях нового витка американских санкций предстоит либо полностью изменить свое поведение на мировой арене, либо готовиться к краху своей экономики. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне

"Ирану нужно в корне поменять свое поведение и действовать как нормальная страна", — заявил Помпео.

В понедельник, 5 ноября, в отношении Ирана начали действовать новые санкции — самые жесткие за всю историю. Многие европейские компании уже заявили о своем уходе с иранского рынка. Помпео считает, что введение санкций ускорит регресс иностранной торговли с Ираном. В санкционный список внесены более 700 лиц и организаций, включая 50 банков, 65 самолетов Iran Air и судов Ирана. Америка считает, что санкции окажут "беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", это позволит навсегда предотвратит получение Ираном ядерного оружия остановит разработку в этой стране баллистических ракет.

Между тем, правительство Великобритании напротив намерено расширять торговые отношения между королевством и Ираном. Об этом заявила официальный представитель премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, ее слова приводит агентство Reuters.

Отметив, что благодаря ядерной сделке с Ираном мир стал безопаснее, Мэй озвучила британскую позицию: страна продолжит поддерживать расширение торговых отношений с Ираном и призывает британский бизнес воспользоваться открывающимися возможностями.

Американские санкции разрешают торговлю гуманитарными товарами, такими как продукты питания и фармацевтические препараты, но меры, введенные в отношении банков, и торговые ограничения, могут сделать такие предметы более дорогими. Швейцария уже заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами и Ираном о запуске канала гуманитарных платежей, чтобы помочь стране продовольствием и лекарствами.