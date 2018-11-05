Главного контрразведчика ФРГ отправили на пенсию вместо МВД

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался оставить на службе руководителя Федерального ведомства по охране Конституции (контрразведка) Ханса-Георга Масена.

"Я попросил главу ведомства уйти на досрочную пенсию", — заявил Зеехофер в Берлине в понедельник.

Все планы найти Масену должность в МВД отменены из-за отсутствия "доверительного сотрудничества", отметил Зеехофер.

Скандал с участием Масена начался в сентябре это года. Летом Масен на встречах с членами правой партии "Альтернатива для Германии" давал советы, как избежать ответственности за резкие высказывания. В конце сентября в городе Хемниц предположительно несколько мигрантов зарезали немца. В городе начались столкновения недовольных местных жителей с полицией. Нападения радикалов на мигрантов попали на видео, но Масен подверг сомнению подлинность видеозаписей. Переполнила чашу терпения общества утечка в СМИ уничижительных высказываний Масена в адрес членов Социал-демократической партии Германии. Зеехофер назвал данные формулировки "неприемлемыми".