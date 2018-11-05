Business Insider поставил российскую армию на первое место

Россия возглавила рейтинг из 25 сильнейших армий Европы по версии издания Business Insider. По приведенным в исследовании данным, в России более 3,5 миллиона военнослужащих, 20,3 тысячи танков, почти 4 тысячи самолетов, общий оборонный бюджет составляет порядка 47 миллиардов долларов. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как численность вооружения и техники, число военнослужащих, развитость страны в целом.

На втором месте рейтинга находится Франция с 40-миллиардным оборонным бюджетом. В стране 388,6 тысячи военнослужащих, 406 танков и 1,2 тысячи самолетов. "Бронзу" в числе сильнейших армий мира взяла Великобритания: бюджет на оборону 50 миллиардов долларов, 279 тысяч военнослужащих, 832,2 тысячи самолетов и 227 танков.

Замыкает десятку Украина: бюджет в 4,88 миллиарда долларов, 1,1 миллиона человек личного состава, 2,2 тысячи танков и 240 военных самолетов. В конце рейтинга оказалась Бельгия, у которой 38,8 тысячи военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка, бюджет менее пяти миллиардов долларов.