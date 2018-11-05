Новости Экономика

Все видео этой рубрики
5 ноября 201821:40 Анастасия Саховская

Сотрудничество РФ и КНР вызывает у конкурентов "болезнь красных глаз" и черную зависть

От ограничений, которые Вашингтон вводит против разных стран, в том числе России и Китая, в конечном счете пострадает и американская экономика. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на онлайн-конференции в Шанхае, куда он прилетел на Первую китайскую международную выставку импортных товаров. В экспозиции участвуют более 130 стран. Что представляет Россия?

Камчатская нерка, магаданская креветка, башкирский гусь, дагестанская баранина… Россия — во всем изобилии. Наша страна — почетный гость выставки — по-хозяйски угощает Китай в собственном павильоне.

Миллионный килограмм муки, проданный в России, и это не единственный продуктовый рекорд, уже установленный здесь Россией. "Открой матрешку!", призывают Китай российские производители. А если шире, — открыть этот гигантский рынок для товаров Made in Russia. Здесь это давно знак качества.

Стенды проектов от лидеров российского бизнеса – "Газпрома", "Росатома", РЖД — Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин осматривают вместе. Перспектива уже этого года — товарооборот в 100 миллиардов долларов, и Россия надеется на рост несырьевого экспорта, а следом и расчеты в рублях и юанях.

"Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования и в юанях, и в рублях. Имею в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты. Тем более что расчеты в национальных валютах позволяют укреплять стабильность международных экономических отношений, российско-китайских отношений в условиях, когда целый ряд резервных валют становится менее надежным инструментом для международной торговли", — заявил Дмитрий Медведев.

"ЭКСПО" в Шанхае — уже зона налоговых льгот. Наши страны готовят прорыв и в поставках продуктов. Открытая торговля нуждается в защите. Делать это совместно Дмитрий Медведев предложил Си Цзиньпину на личной встрече.

"Хорошая площадка для того, чтобы продвигать важную повестку дня в сфере международной торговли, где, как вы абсолютно справедливо сказали, весьма много проблем. И наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает", — подчеркнул российский премьер.

"В последние годы стремительно и устойчиво развиваются российско-китайские отношения, что сказывается на уровне политического доверия, а также в прорывных сдвигах в практической плоскости", — считает председатель КНР Си Цзиньпин.

Давлением на Россию и Китай и политикой протекционизма США навредят себе сами, подчеркивает Медведев уже на онлайн-конференции с китайскими пользователями. Темы — от туризма и русской литературы до роста электронной торговли (между нашими странами она уже 3 миллиарда долларов в год) и выгодных России разумных, а не высоких цен на нефть.

А накануне повестку для аудитории в полтора миллиарда человек обсудили на совместном медиафоруме. Общие вызовы — дискриминация национальных СМИ — требуют общих решений: программу медиасотрудничества России и Китая разработают уже к лету.

"Наша активность вызывает у них то, что китайцы называют "болезнью красных глаз", по-русски — черная зависть. Мы сталкиваемся часто с нечестной конкуренцией. Это свидетельствует о том, какими влиятельными игроками являются Россия и Китай в мире", — уверен Михаил Акимов, зампредседателя правительства РФ.

Вкладывать в российскую инфраструктуру готов новый Банк развития БРИКС. Развивать сотрудничество Россия будет и с Пакистаном: наши корпорации могут подключиться к строительству ключевых газопроводов в регионе.

Сейчас

21:04

Инцидент с Су-27 и ЕР-3: Минобороны уточнило, что произошло

20:46

Шторм во время регаты: детей доставили в больницу

20:13

Освобождены заложницы Франческо Амато

19:49

Су-27 "небезопасно перехватил" американский EP-3

19:41

Зарезавший российского солдата в Гюмри получил 22 года

19:13

В Одессе пытались сжечь храм иконы Божией Матери

18:13

Мост обрушился под грузовиком и краном: по факту гибели людей возбуждено дело

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Су-27 "небезопасно перехватил" американский EP-3

Су-27 "небезопасно перехватил" американский EP-3

2 часа назад
Сотрудничество РФ и КНР вызывает у конкурентов "болезнь красных глаз" и черную зависть

Сотрудничество РФ и КНР вызывает у конкурентов "болезнь красных глаз" и черную зависть

54 минуты назад
Победа над Джоковичем: Хачанов дал эксклюзивное интервью "Вестям"

Победа над Джоковичем: Хачанов дал эксклюзивное интервью "Вестям"

1 час назад
Расправа над Екатериной Гандзюк: заказчики могут избежать наказания

Расправа над Екатериной Гандзюк: заказчики могут избежать наказания

34 минуты назад
Оскандалившаяся чиновница пожаловалась на "трикопеешную" зарплату

Оскандалившаяся чиновница пожаловалась на "трикопеешную" зарплату

53 минуты назад
Мост обрушился под грузовиком и краном: по факту гибели людей возбуждено дело

Мост обрушился под грузовиком и краном: по факту гибели людей возбуждено дело

4 часа назад
Стих Шнура об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Думе

Стих Шнура об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Думе

8 часов назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

7 часов назад
Израиль постарается больше не подставлять российские самолеты под удар

Израиль постарается больше не подставлять российские самолеты под удар

5 часов назад
Мужчина из ревности расстрелял жену и брата. Видео

Мужчина из ревности расстрелял жену и брата. Видео

7 часов назад
Зарезавший российского солдата в Гюмри получил 22 года

Зарезавший российского солдата в Гюмри получил 22 года

2 часа назад
Медведев встретился с Си и дал совет китайцам

Медведев встретился с Си и дал совет китайцам

5 часов назад
Business Insider поставил российскую армию на первое место

Business Insider поставил российскую армию на первое место

3 часа назад
Сериал "Годунов" можно будет увидеть только по телевизору

Сериал "Годунов" можно будет увидеть только по телевизору

8 часов назад
Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

11 часов назад
На американские санкции хотят ответить усилением евро

На американские санкции хотят ответить усилением евро

1 час назад
Дубль Понсе принес победу "Анжи" в игре с "Енисеем"

Дубль Понсе принес победу "Анжи" в игре с "Енисеем"

1 час назад
Помпео отреагировал на ответ Сулеймани Трампу в стиле "Игры престолов"

Помпео отреагировал на ответ Сулеймани Трампу в стиле "Игры престолов"

1 час назад
Освобождены заложницы Франческо Амато

Освобождены заложницы Франческо Амато

2 часа назад
КХЛ. "Спартак" в шестой раз подряд обыграл "Динамо" в дерби

КХЛ. "Спартак" в шестой раз подряд обыграл "Динамо" в дерби

2 часа назад
Рафаэль Надаль из-за проблем со здоровьем пропустит Итоговый турнир АТР

Рафаэль Надаль из-за проблем со здоровьем пропустит Итоговый турнир АТР

2 часа назад
ЦСКА победил СКА и упрочил лидерство в Западной конференции КХЛ

ЦСКА победил СКА и упрочил лидерство в Западной конференции КХЛ

3 часа назад
Убийство Екатерины Гандзюк: СБУ зашевелилась после призывов ЕС

Убийство Екатерины Гандзюк: СБУ зашевелилась после призывов ЕС

3 часа назад
В Одессе пытались сжечь храм иконы Божией Матери

В Одессе пытались сжечь храм иконы Божией Матери

3 часа назад
Легендарный создатель покемонов решил уйти из проекта

Легендарный создатель покемонов решил уйти из проекта

3 часа назад
IBU может восстановить Союз биатлонистов России в правах в 2019 году

IBU может восстановить Союз биатлонистов России в правах в 2019 году

3 часа назад
Санкционный список США: "Мир Бизнес Банк" добавили, АЭС "Бушер" исключили

Санкционный список США: "Мир Бизнес Банк" добавили, АЭС "Бушер" исключили

3 часа назад
"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

3 часа назад
Игрок "Челси" Матич удалил с формы символ мака из-за операции НАТО в Югославии

Игрок "Челси" Матич удалил с формы символ мака из-за операции НАТО в Югославии

4 часа назад
Главного контрразведчика ФРГ отправили на пенсию вместо МВД

Главного контрразведчика ФРГ отправили на пенсию вместо МВД

4 часа назад
Получивший 19 лет итальянец взял в заложники четырех женщин

Получивший 19 лет итальянец взял в заложники четырех женщин

5 часов назад
Варфоломей не приедет на украинский "объединительный собор"

Варфоломей не приедет на украинский "объединительный собор"

6 часов назад
Фосфорный удар: жертвами западной коалиции стали сирийские дети

Фосфорный удар: жертвами западной коалиции стали сирийские дети

6 часов назад
Бывший борт номер один: старый самолет Лукашенко можно купить

Бывший борт номер один: старый самолет Лукашенко можно купить

7 часов назад
У упавшего в море "Боинга" были проблемы со спидометром

У упавшего в море "Боинга" были проблемы со спидометром

7 часов назад
Сыновья убитого журналиста WP требуют выдать им тело

Сыновья убитого журналиста WP требуют выдать им тело

7 часов назад
Андрей Аршавин покидает "Кайрат"

Андрей Аршавин покидает "Кайрат"

8 часов назад
Отравление Скрипалей: ресторан Zizzi снова открывается

Отравление Скрипалей: ресторан Zizzi снова открывается

8 часов назад
Говорят ученые: плакать раз в неделю полезно для психики

Говорят ученые: плакать раз в неделю полезно для психики

10 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

02.11.2018 14:58