Сотрудничество РФ и КНР вызывает у конкурентов "болезнь красных глаз" и черную зависть
От ограничений, которые Вашингтон вводит против разных стран, в том числе России и Китая, в конечном счете пострадает и американская экономика. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на онлайн-конференции в Шанхае, куда он прилетел на Первую китайскую международную выставку импортных товаров. В экспозиции участвуют более 130 стран. Что представляет Россия?
Камчатская нерка, магаданская креветка, башкирский гусь, дагестанская баранина… Россия — во всем изобилии. Наша страна — почетный гость выставки — по-хозяйски угощает Китай в собственном павильоне.
Миллионный килограмм муки, проданный в России, и это не единственный продуктовый рекорд, уже установленный здесь Россией. "Открой матрешку!", призывают Китай российские производители. А если шире, — открыть этот гигантский рынок для товаров Made in Russia. Здесь это давно знак качества.
Стенды проектов от лидеров российского бизнеса – "Газпрома", "Росатома", РЖД — Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин осматривают вместе. Перспектива уже этого года — товарооборот в 100 миллиардов долларов, и Россия надеется на рост несырьевого экспорта, а следом и расчеты в рублях и юанях.
"Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования и в юанях, и в рублях. Имею в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты. Тем более что расчеты в национальных валютах позволяют укреплять стабильность международных экономических отношений, российско-китайских отношений в условиях, когда целый ряд резервных валют становится менее надежным инструментом для международной торговли", — заявил Дмитрий Медведев.
"ЭКСПО" в Шанхае — уже зона налоговых льгот. Наши страны готовят прорыв и в поставках продуктов. Открытая торговля нуждается в защите. Делать это совместно Дмитрий Медведев предложил Си Цзиньпину на личной встрече.
"Хорошая площадка для того, чтобы продвигать важную повестку дня в сфере международной торговли, где, как вы абсолютно справедливо сказали, весьма много проблем. И наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает", — подчеркнул российский премьер.
"В последние годы стремительно и устойчиво развиваются российско-китайские отношения, что сказывается на уровне политического доверия, а также в прорывных сдвигах в практической плоскости", — считает председатель КНР Си Цзиньпин.
Давлением на Россию и Китай и политикой протекционизма США навредят себе сами, подчеркивает Медведев уже на онлайн-конференции с китайскими пользователями. Темы — от туризма и русской литературы до роста электронной торговли (между нашими странами она уже 3 миллиарда долларов в год) и выгодных России разумных, а не высоких цен на нефть.
А накануне повестку для аудитории в полтора миллиарда человек обсудили на совместном медиафоруме. Общие вызовы — дискриминация национальных СМИ — требуют общих решений: программу медиасотрудничества России и Китая разработают уже к лету.
"Наша активность вызывает у них то, что китайцы называют "болезнью красных глаз", по-русски — черная зависть. Мы сталкиваемся часто с нечестной конкуренцией. Это свидетельствует о том, какими влиятельными игроками являются Россия и Китай в мире", — уверен Михаил Акимов, зампредседателя правительства РФ.
Вкладывать в российскую инфраструктуру готов новый Банк развития БРИКС. Развивать сотрудничество Россия будет и с Пакистаном: наши корпорации могут подключиться к строительству ключевых газопроводов в регионе.
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