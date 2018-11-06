В Польше бывшего премьера подозревают в поддержке финансовой пирамиды

Семь часов на допросе провел глава Евросовета Дональд Туск. Бывшего премьера Польши вызвали в Варшаву из-за финансовой пирамиды "Эмбер Голд", на которую работал его сын Михаил Туск.

По версии следствия, именно из-за именитого работника силовики долгое время не обращали внимания на работу "Эмбер Голд". Туск в свою очередь заявил, что никогда не имел влияния на карьеру сына; более того, решения о работе Михаил принимал без его ведома.

"Мой сын всегда сам принимал решения. Я узнал о его работе в газете только с публикацией его первой статьи, — заявил глава Европейского совета Дональд Туск. — У него было и есть правило: не консультироваться со мной по поводу его работы. Если бы мы говорили, я определенно не рекомендовал бы ему эту".

Компания "Эмбер Голд" появилась на польском рынке еще в 2009 году, она привлекала деньги граждан под большие проценты для инвестиций якобы в золото. Через три года работы организация объявила о своем банкротстве, оставив без вложений около 19 тысяч человек. По общим подсчетам, сумма ущерба превысила 225 миллионов долларов.

Некоторые представители польской власти сегодня утверждают, что без помощи со стороны предыдущего правительства так долго "Эмбер Голд" не смогла бы функционировать, сообщает телеканал "Россия 24".