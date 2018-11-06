В результате взрыва газа в поселке Приамурском пострадали два человека

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме поселка Приамурский (Еврейская АО) пострадали два человека. Они получили ожоги. Последствия были бы более серьезными, если бы не своевременная эвакуация, подчеркивает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в жилом доме, где взорвался газ, заблокированы несколько жильцов. Идет спасательная операция.