Число пострадавших от взрыва в Приамурском возросло до пяти

Число пострадавших от взрыва газа в жилом доме поселка Приамурского выросло до пяти. Ранее сообщалось, что травмы получили четыре человека, в том числе грудной младенец. Эвакуированы 120 человек.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у него ожоги, в том числе дыхательных путей, отравление угарным газом и ингаляционная травма.

Из-за взрыва в пятиэтажке частично разрушено несколько квартир, передает ТАСС. Также разрушены перекрытия между первым и вторым этажами. После взрыва возник пожар, который в настоящее время потушен. Идет разбор завалов.

Двое жильцов обратились в пункт временного размещения, остальные нашли приют у родных и знакомых.

Прокуратура ЕАО начала проверку по факту взрыва.