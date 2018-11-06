Два десятка белых медведей "дежурят" возле села Рыркайпий на Чукотке

Чукотское село Рыркайпий окружено группой белых медведей. Через этот населенный пункт проходит миграционный путь этих хищников. В настоящее время около 20 медведей – как взрослых, так и детенышей – ждут, когда установится ледовое поле. Тогда медведи отправятся в море на добычу нерп.

Из-за изменений климата лед приходит с задержкой, передает РИА Новости. Ждущие медведи из любопытства заглядывают в село. Группа ученых "Медвежий патруль" отпугивает их шумовыми устройствами, а также организует точки кормления, стаскивая в определенные места туши погибших моржей. В этом специалистам помогают и местные жители, и военные.

Название села означает "моржовый запор", или "участок суши, заграждающий дорогу моржам". В ожидании льдов медведи охотятся на моржей. Они подходили к селу Рыркайпий и в прошлом году, передает РИА Новости.