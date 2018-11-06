Олег Кононов и тульский "Арсенал" готовы расторгнуть контракт

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов подал руководству заявление о прекращении контракта. Скорее всего, в самое ближайшее время тренер возглавит московский "Спартак", который выплатит "канонирам" компенсацию в 500 тыс. евро или 37,5 млн рублей.

Матч 14-го тура в российской премьер-лиге с махачкалинским "Анжи" станет для Кононова последним в команде из города самоваров и пряников, сообщает "Спорт-экспресс". Исполнять обязанности наставника "Арсенала" будет экс-футболист сборной России Игорь Семшов.

По некоторым сведениям, Кононов договорился с руководством "Спартака" о соглашении на пост главного тренера. Вместе с ним "Арсенал" покинут члены его штаба Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэл Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Стергиос Фотопулос и аналитик Михаил Кожевников.