Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от России, Китая и даже от США

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, Европе нужно создать собственные единые вооруженные силы. Такое мнение высказал во вторник в эфире радиостанции "Европа-1".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать подлинно общеевропейскую армию. Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе, — сказал президент. — Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом".

"Посмотрите на мир, в котором мы живем, и вы увидите авторитарные державы, которые действуют все более активно и перевооружаются, находясь в приграничных районах Европы. По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США", — сказал французский президент.

Макрон также считает, что безопасность Европы окажется под ударом, если США примут решение о выходе из договора по РСМД, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", после чего Вашингтон сможет остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Когда я вижу, как президент Трамп заявил несколько недель назад о выходе из важного соглашения по разоружению... Кто станет главной жертвой этого решения? Европа и ее безопасность", — заявил Макрон.