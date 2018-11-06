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6 ноября 201811:58

Под развалинами дома в Марселе есть люди

На месте обрушения здания в центре Марселя на юге Франции спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего, передает ТАСС.

Об обнаружении погибшего сообщил прокурор Марселя Ксавье Тарабе, добавив, что под обломками могут находиться еще от 5 до 8 погибших. По его словам, среди находившихся рядом со зданием людей во время обрушения никто не погиб.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух находившихся в аварийном состоянии зданий.

По предварительной информации, в одном из них в момент ЧП могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако спасатели не исключают, что в момент обрушения там могли быть бездомные.

 

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