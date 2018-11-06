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Психология 2 минуты назад
Встречают по фигуре: люди формируют представление о характере незнакомцев не только по их лицу
Команда учёных из Техасского университета в Далласе сделала любопытное открытие, которое позволяет по-новому интерпретировать знаменитую поговорку "Встречают по одёжке, а провожают по уму".
Оказалось, что большинство людей действительно судят о характере незнакомого человека по его внешнему виду, но не по наряду, а по типу его фигуры (насчёт "провожают", психологи не уточнили).
"Наши исследования показывают, что люди формируют представление о широком спектре личностных качеств, рассматривая физические особенности конкретного человека. Стереотипы, связанные с формой тела, могут влиять на то, как мы общаемся с новыми знакомыми и судим о них. Понимание этих предубеждений важно для изучения того, как мы формируем первые впечатления", — пояснил в пресс-релизе ведущий автор работы Ин Ху (Ying Hu).
Предыдущие исследования показали, что большинство людей строят суждения о другом человеке, рассматривая его лицо. Таким образом мы получаем своего рода социальную информацию. К примеру, определённое первичное представление об оппоненте могут сформировать шрамы на лице мужчины или явная пластика черт лица женщины.
Но и тело человека дарит немало "подсказок". Ин Ху и его команда решили узнать, возможно ли описать тип личности человека, основываясь лишь на параметрах его тела.
Учёные создали 140 реалистичных моделей – 70 мужских и 70 женских. Специальная программа сгенерировала трёхмерные визуализации методом случайного подбора десяти различных параметров. Первичные данные были получены при помощи лазерного сканирования тел настоящих людей.
Затем к участию в эксперименте пригласили 76 студентов. Им показывали модели с двух ракурсов и предлагали список из 30 различных характеристик. Из них нужно было выбрать те, которые, по мнению добровольцев, описывают того или иного человека (модель).
При этом все слова из предложенного списка описывали пять различных типов личности, которые сегодня выделяются в психологии. Основные характеристики таких типов – невротизм, экстраверсия, открытость к новому опыту, доброжелательность (готовность к сотрудничеству) и добросовестность (сознательность). (Впрочем, не так давно учёные предложили новую классификацию.)
Затем исследователи проанализировали ответы участников и сделали интересное заключение.
Оказалось, что в большинстве случаев добровольцы соотносили крупных людей с негативными чертами характера (чаще использовались определения "ленивый", "небрежный"), а более стройных – с позитивными ("уверенность", "энтузиазм").
Кроме того, классические типы мужских и женских фигур – грушевидный и широкоплечий, соответственно, – чаще ассоциировались с так называемыми активными чертами характера – суровостью, экстраверсией и даже раздражительностью.
Тем временем мужские и женские фигуры с менее выраженными характерными чертами и изгибами (прямоугольные, как их назвали авторы работы) и нестандартные фигуры вызывали ассоциацию с относительно "спокойными" качествами – застенчивостью, надёжностью, сердечностью.
В результате подробного анализа психологи также обнаружили, что по фигуре человека они могут легко предсказать то, какие выводы о его характере сделают незнакомые люди.
Авторы работы полагают, что склонность делать выводы на основе внешнего вида универсальна, и эта черта характерна для всех людей. Однако то, насколько точны подобные суждения, зависит от многих факторов – пола, возраста, расы, привлекательности человека и так далее.
Теперь команда намерена рассмотреть, как такие характеристики могут влиять на первое впечатление о человеке.
Подобные работы добавляют в багаж психологов новые знания о сложных суждениях, основанных на культурных ценностях, заключает Ин Ху.
Более подробно об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Psychological Science.
Кстати, ранее психологи выяснили, что о личности человека говорит не только внешность, но и его музыкальный вкус.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, сколько в привлекательной женщине должно быть жира и каковы, по мнению прекрасного пола, эталоны красоты мужских пенисов.
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