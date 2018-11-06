На 25 миллиардов в день: Казначейство закупит валюту у ЦБ

С 8 ноября по 6 декабря Министерство финансов России направит на покупку валюты 525,8 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

"Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиарда рублей", — сообщается на сайте ведомства.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 года для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от цен на нефть.

В частности, в сентябре 2018 года ведомство закупило валюту на 426,9 миллиарда рублей, а в октябре — на 475 миллиарда рублей. По расчетам ведомства, в ноябре дополнительные доходы, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составят 513,8 миллиарда рублей.

Ранее Центробанк РФ покупал валюту для министерства на рынке, но в начале сентября из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США было принято решение поставлять валюту Минфину напрямую без выхода регулятора на рынок до конца декабря.