На северо-востоке США началось голосование

На северо-востоке США стартовало голосование на промежуточных выборах. Первые избирательные участки открылись в штате Вермонт в 05:00 (13:00 по Москве), в Нью-Йорке голосование начнется часом позже, а завершится — с закрытием участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени. Предварительные итоги голосования ожидаются около 02:00 по Москве 7 ноября, передает ТАСС.

По информации местных СМИ, более 30 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Как ожидается, всего могут принять участие в голосовании более 100 миллионов избирателей — столько же, сколько в президентских выборах 1986 и 2000 годов.

Основная интрига выборов в том, сможет ли Демократическая партия США перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей Конгресса. В настоящее время соотношение республиканцев и демократов в ней составляет 236 против 193, еще шесть мест вакантны. Для контроля над Палатой представителей, демократы должны завоевать еще минимум 23 мандата.