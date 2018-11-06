Сергей вместо Сергея: Юран может сменить Томарова в "Уфе"

Футбольный клуб "Уфа" из столицы Башкортостана, который занимает 15-е место в чемпионате российской премьер-лиге, может в ближайшее время сменить главного тренера. Сергей Томаров может быть уволен и на его место прочат экс-спартаковца Сергея Юрана.

О том, что руководство "Уфы" рассматривает кандидатуру Юрана, сообщило издание "Спорт-экспресс". При этом генеральный директор клуба Шамиль Газизов не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение 49-летнего специалиста на занятый пока еще пост.

"С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в "Уфе", – заявил Газизов. – Обсуждали аренду одного из игроков. Так что говорить о каком-либо назначении я бы не стал".