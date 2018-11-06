В Иркутске эвакуатор проломил стену супермаркета и въехал в торговый зал. Видео

В здание иркутского торгового центра "Абсолют" сегодня вечером, 6 ноября, на большой скорости врезался эвакуатор. Машина проломила стену и очутилась в помещении супермаркета.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза в то время, как он ехал под уклон и набирал скорость. Водитель отчаянно пытался уйти от столкновения с другими автомобилями, однако вскоре потерял управление и врезался в здание торгового центра.

В результате происшествия пострадали два человека — работник супермаркета, отделавшийся множественными ушибами, и покупательница, на которую обрушились стеллажи с товарами и сам грузовик.

В настоящее время сотрудниками полиции и служб спасения ликвидируются последствия аварии, а также проводятся следственные мероприятия, в результате которых будут выяснены все детали происшествия.