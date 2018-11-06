Битва патриотов: выборы в США
Выборы в американский Конгресс трудно переоценить. За 21 месяц своего президентства Дональд Трамп настолько расшатал основы общественной жизни в США, что теперь Соединённым Штатам нужно искать новую точку опоры.
Раньше споры между демократами и республиканцами чаще всего ограничивались областью экономических преобразований или выбором внешнеполитических ориентиров.
Категориями "демократично – недемократично" никто старался не злоупотреблять, так как США давно и основательно закрепили за собой статус мирового "мерила демократии". Любые намёки на то, что соперник может отходить от её основ грозили подорвать слепую веру всего мира в то, что то любое проявление американской активности есть априори проявление демократии.
На сегодняшний день этот ключевой рубеж оставлен позади. Противостояние идёт на такой глубине, где формируется само представление об американском обществе, его корни и опора.
Речь идёт о патриотизме. Республиканцы и демократы непримиримо спорят о том, кто из них является истинным патриотом своей страны. Каждая из сторон свято верит в свою правоту и трудно представить, как будут чувствовать себя те, кого в итоге признают проигравшими.
Конечно, выборы в Конгресс традиционно принято считать неким референдумом по доверию президенту, тем более, что проводятся они на середине его четырёхлетнего срока.
Однако, многие СМИ в США сходятся во мнении, что на этот раз межпартийный конфликт гораздо глубже, чем простое расхождение во взглядах на такие проблемы, как миграция или продажа оружия.
В Айове Трамп "переписал правила патриотизма", выступив с нападками на Джона Маккейна, пишет New York Times.Стало ясно, что республиканцы и демократы по-разному смотрят на такие ключевые понятия, как долг, уважение и любовь к своей стране.
Демократы заявляют о необходимости защитить американские ценности, среди которых называют "американскую демократию".
Республиканцы в ответ выдвигают свои лозунги, а к ценностям нации относят гетеросексуальность и запреты абортов.
Демократы парируют, что это является ущемлением прав и свобод гражданского населения, а президент тем временем намерен вторгнуться на территорию охраняемую конституцией США и лишить права на получение гражданства детей мигрантов.
Демократы в своих листовках прямо заявляют, что голосование против республиканцев станет актом патриотизма.
Республиканцы же, не без оснований заявляют, что "узурпация патриотизма" демократами, лежит в русле их "либерального курса", оставившего за бортом ту часть американского общества, которая зиждется на традиционных ценностях и, которая сейчас обеспечивает поддержку "парню в Белом доме".
Социологи из Gallup подсчитали, что 74 процента республиканцев горды за то, что они американцы. Среди демократов этим могут похвастаться только 32 процента опрошенных.
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