Гарет Бэйл покинет "Реал" ради "МанЮнайтед"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". В 29-летнем валлийце заинтересованы боссы манкунианцев, которые собираются выкупить его трансфер летом 2019 года.

В "Королевском клубе" не против предположительной сделки. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Goal.Com, Бэйл не оправдал надежд руководителей "Реала" по замене ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду и теперь они готовы расстаться с футболистом.

Напомним, что Бэйл является игроком "галактикос" с 2013 года. За время выступлений в клубе из столицы Испании валлийский хавбек стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании.