Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако

В Монако, по запросу местной прокуратуры, задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В его доме проведен обыск. Об этом сообщила французская газета "Монд".

Против бизнесмена, как сообщается, открыто дело по статье "Коррупция".

Рыболовлев входит в десятку самых богатых людей России, по версии Forbes.

В 2011 году Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций клуба "Монако", выступающего во французском чемпионате. Рыболовлев инвестировал в структуру клуба несколько сот миллионов евро. "Монако" вернул себе статус одного из ведущих клубов Франции, стал постоянным участником Лиги чемпионов, а в сезоне 2016/17 выиграл первенство страны. В составе команды выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Французская пресса писала, что Рыболовлева могли выслать в Россию из-за так называемого Монакогейта. Согласно расследованию "Монд" (Le Monde), олигарх мог воспользоваться дружбой с министром юстиции княжества Монако, чтобы выиграть дело против арт-дилера Ива Бувье, который помогал миллиардеру покупать произведения искусства.

Осенью 2018 года Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукционный дом Sotheby's — за якобы потворствование Иву Бувье — с требованием возместить ему материальный ущерб в размере 380 миллионов долларов.