Шинейд О'Коннор отказалась иметь дело с белыми людьми

Принявшая ислам ирландская певица Шинейд О'Коннор написала серию радикальных постов в "Твиттере", в одном из которых звезда заявила, что не хочет впредь проводить время с белыми людьми.

По словам звезды, она никогда не думала, что подобные расистские мысли когда-либо придут ей в голову.

"Я больше не хочу общаться с белыми людьми (если так мы называем немусульман). Не на один день, а в принципе. Они отвратительны", — заявила О'Коннор, которая взяла себе имя Шухада.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.