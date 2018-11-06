6 ноября 201822:40
Шахматы. Алиса Галлямова обыграла Александру Горячкину
В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. Во вторник прошли первые матчи второго круга. Россиянка Алиса Галлямова нанесла поражение соотечественнице Александре Горячкиной.
Галлямова играла белыми и заставила соперницу сдаться на 61 ходу. Чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь выиграла у американки Ирины Краш. Анастасия Боднарук белыми уступила украинке Анне Музычук. Наталья Погонина черными, проиграла китаянке Чжу Цзиньэр.
Вничью сыграли Валентина Гунина с Анной Ушениной (Украина), Александра Костенюк с китаянкой Ни Шицюнь, и Екатерина Лагно с Хоанг Тхань Чанг из Венгрии. Партии второго круга запланированы на среду.
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