СКР расследует мошеннические действия против 93-летнего ветерана войны

Следственный комитет РФ по Москве организовал проведение доследственной проверки по публикациям в СМИ о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мошенники заставили угрозами из-за "долгов внука" 93-летнего участника войны оформить передачу двухкомнатной квартиры в Гольяново, где он проживает с женой, на них.

В итоге пожилой мужчина более месяца ходит по Москве с табличкой, обращаясь к горожанам с просьбой о помощи.

В Следственном комитете пообещали дать юридическую оценку случившемуся и принять соответствующее процессуальное решение.