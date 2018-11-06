В Пакистане хакеры похитили данные более 19 тысяч банковских карт

В Пакистане в ходе массивной кибератаки была похищена информация с более 19 тысяч банковских карт из 22 банков.

Как отметил глава подразделения по борьбе с преступностью федерального агентства расследований Пакистана, в результате кибератаки оказались затронуты практически все банки страны.

Об атаках стало известно в конце октября, передает РИА Новости. 27 октября сотрудники банка Bank Islami обратили внимание на ряд операций с очень большими суммами с одной из международных платежных систем банка. По данным компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB, в результате этих операций группе хакеров удалось обналичить 2,6 миллиона долларов.

26 октября в Darknet ("скрытый интернет") были выставлены на продажу восемь тысяч банковских карт, принадлежащих девяти банкам Пакистана. 31 октября в Darknet появилась вторая часть архива, содержащая 11 тысяч банковских карт, принадлежащих 21 банку страны. В целом на продажу в Darknet хакеры выставили информацию с более 19,8 тысячи карт 22 банков.

В связи с атаками некоторые банки Пакистана временно приостановили выдачу наличных из банкоматов.