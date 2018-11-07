Лига чемпионов. "Локомотив" дал бой "Порту", но проиграл

Московский "Локомотив" потерпел четвертое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов. "Железнодорожники" проиграли в гостях португальскому "Порту" 1:4.

Начало встречи выдалось кошмарным для чемпионов России. Первая же атака хозяев завершилась точным ударом Эктора Эрреры. Не сразу москвичи смогли выровнять игру. "Порту" создал еще несколько острых моментов у ворот Гильерме. Но за 10 минут до перерыва мог забить Антон Миранчук. Мяч пролетел мимо ворот. А незадолго до перерыва Мануэл Фернандеш потерял мяч в центре поля, чем организовал контратаку хозяев. Эррера вывел к воротам Муссу Марега, и тот точно пробил между ног Гильерме. При сете 2:0 команды ушли на перерыв.

В перерыве Юрий Семин заменил Фернандеша на Джефферсона Фафрана, и эта замена сработала. На 59 минуте именно Фарфан отыграл один гол и подарил москвичам шанс на спасение. Перуанец головой отправил мяч в сетку ворот Икера Касильяса после подачи углового. Но через 8 минут стремительная атака "Порту" привела к голу Хесуса Короны – 3:1.

"Локомотив" сделал все, чтобы уйти от поражения. "Железнодорожники" заперли чемпионов Португалии с их штрафной, подали более десятка угловых, но тщетно. Более того, в уже добавленное время Отавио забил четвертый мяч в ворота Гильерме. "Локомотив" проиграл в четвертый раз и потерял шансы на выход из группы.

В параллельном матче группы D немецкий "Шальке" в Гельзенкирхене выиграл у турецкого "Галатасарая" 2:0. На 4 минуте Гвидо Бургшталлер забил первый мяч в ворота гостей. Успех закрепил Марк Ут на 57 минуте.

"Порту" набрал 10 очков в четырех встречах и лидирует в группе D. На втором месте "Шальке" с 8 очками. У "Галатасарая" осталось 4 очка. "Локомотив" проиграл все четыре встречи и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.