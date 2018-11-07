Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась на 71 году жизни. Об этом сообщило издание "Театрал".

Корчагина являлась ведущей актрисой Московского театра юного зрителя, в котором она начала работать еще в 1974 году.

Звание заслуженной артистки России Наталья Корчагина получила в 2002 году, напоминает газета "Известия". Зрителям она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Шериф", "Интерны", "Дом образцового содержания", Атлантида", а также в телефильмах "Господня рыба", "Своя команда", "Встреча на далеком меридиане", "Молодые и злые".

Церемония прощания с Натальей Корчагиной пройдет в здании МТЮЗа 8 ноября. В этот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего.