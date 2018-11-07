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7 ноября 201806:23

На севере Японии военный грузовик врезался в жилой дом

Военный грузовик врезался в жилой дом на севере Японии. О происшествии сообщает информационное агентство Kyodo.

Как уточняется, инцидент произошел в префектуре Аомори. Грузовик приписан к военной базе Мисава воздушных сил самообороны Японии.

В результате ЧП часть дома обрушилась, передает ТАСС. По счастливой случайности, никто из его жильцов не пострадал.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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