"Огромный успех": Дональд Трамп доволен выборами

Первые итоги промежуточных выборов в США: республиканцы сохраняют свои позиции в Сенате, в верхней палате парламента у них большинство. Согласно предварительным подсчетам, в нижней палате представителей небольшой перевес у демократов. Тем не менее, Дональд Трамп уже назвал результаты "потрясающим успехом".

Это бессонная выборная ночь во всех штатах. Подсчет в самом разгаре, и нередко перевес кандидата от республиканской либо демократической партии составляет всего несколько сотен голосов.

Обычно вялотекущие промежуточные выборы, на которых голосовала лишь треть избирателей, на этот раз превратились в невероятно интригующее событие. Основная причина — неравнодушие американцев к Дональду Трампу — его либо любят, либо ненавидят. Интерес подогревали и угрозами российского вмешательства.

Журналистам показали специально созданный центр киберзащиты с красной сиреной на потолке. Но на деле машины для голосования в некоторых штатах оказались не взломаны, а сломаны, их системы зависали. На участке в штате Джорджия не хватило удлинителей, и машина выключилась, когда сели батарейки.

А в Детройте шокированные избиратели обнаружили, что бюллетени опускать просто некуда — растерянные сотрудники участка искали, но не могли найти электронные урны. "Это ужасно. Кто-то ведь свою жизнь отдал за то, чтобы я смогла сегодня проголосовать, а тут такое", — говорит избирательница.

Некоторые, отстояв в очередях по часу, а то и по три — просто разворачивались и уходили. А в технологически продвинутой Калифорнии сотням избирателей пришлось голосовать с помощью резервных бюллетеней вручную, и подолгу заполнять регистрационные формы — пофамильные списки избирателей на некоторые участки в Санта-Монике так и не привезли.

"Я горжусь нашей демократией и это впервые, когда я не уверена, что мой голос посчитан", — отметила местная жительница.

Весь день не подавал голоса Дональд Трамп. Вернувшись из турне по трем штатам в Белый дом, президент с семьей и друзьями сел перед телевизором следить за подсчетом. А вот бывший вице-президент Байден решил после голосования высказаться: "Я никогда не видел, чтобы он усваивал из чего-либо урок. Я не шучу. Мне кажется у Трампа только одна забота — что хорошо для него самого. Инстинкт Трампа подсказывает, что хорошо для Дональда Трампа".

Для Дональда Трампа будет замечательно, если республиканцы удержат большинство в обеих палатах Конгресса. Хуже, но не смертельно, если однопартийцы потеряют нижнюю палату. Контролируя сенат, Трамп по-прежнему сможет легко назначать судей и менять министров. Хотя о претворении в жизнь всех своих предвыборных обещаний в таком случае придется забыть.